RALEIGH, N.C. (WNCN) — The North Carolina mountains received more than 8 inches of rain in some spots Friday as the remnants from Hurricane Nicole moved from Florida over western North Carolina.

Yancey County had the most rain from Nicole remnants with 8.39 inches falling 4 miles from Mount Mitchell State Park.

Grandfather Mountain was one of the few areas that received 7 inches of rain from Nicole. Jonas Ridge in Burke County received just over 6 inches of rain and Old Fort in McDowell County had 5.82 inches.

Most of the rain fell along a corridor stretching from the South Carolina line to Virginia through the counties of Polk, Rutherford, McDowell, Burke, Caldwell, Watauga and Wilkes.

Below are the rainfall totals from the National Weather Service.

...Alexander County... 2.8 NE Ellendale 1.06 in 0835 AM 11/12 35.95N/81.24W ...Avery County... Grandfather Mountain 7.04 in 1159 AM 11/11 36.10N/81.85W 0.9 S Grandfather Mountain 5.30 in 0600 AM 11/12 36.09N/81.85W Beech Mtn 2.98 in 0730 AM 11/12 36.19N/81.87W Beech Mountain 2.10 in 0901 AM 11/12 36.19N/81.87W Linville 1.96 in 0905 AM 11/12 36.07N/81.89W Linville Falls 0.5 SW 1.93 in 0645 AM 11/12 35.95N/81.95W Plumtree 0.5 W 1.59 in 0700 AM 11/12 36.03N/82.02W 0.7 W Banner Elk 1.17 in 0800 AM 11/12 36.16N/81.89W ...Buncombe County... 0.5 SW Black Mountain (RR) 2.70 in 0700 AM 11/12 35.61N/82.33W Black Mountain 5.5 SE 2.47 in 0700 AM 11/12 35.55N/82.26W Fairview 3.8 ENE 2.08 in 0600 AM 11/12 35.55N/82.34W NC ARB BIERBAUM ASHEVILLE 8 2.08 in 0900 AM 11/12 35.49N/82.61W Candler 6.6 SW 1.77 in 0700 AM 11/12 35.46N/82.77W Fairview 1.77 in 0909 AM 11/12 35.55N/82.34W Fairview 2.7 SE 1.76 in 0700 AM 11/12 35.50N/82.37W Black Mountain 2.1 W 1.68 in 0700 AM 11/12 35.62N/82.37W Swannanoa 0.4 NNE 1.60 in 0811 AM 11/12 35.61N/82.39W Avery Creek 0.9 ESE 1.56 in 0700 AM 11/12 35.46N/82.56W Leicester 4.5 SW 1.48 in 0700 AM 11/12 35.62N/82.76W 1.6 SE Barnardsville 1.32 in 0700 AM 11/12 35.76N/82.43W Black Mountain 1.3 NNE 1.25 in 0800 AM 11/12 35.63N/82.32W Montreat 1.23 in 0856 AM 11/12 35.64N/82.31W Fairview 1.23 in 0910 AM 11/12 35.54N/82.41W Candler 1.9 ESE 1.22 in 0800 AM 11/12 35.52N/82.66W Fairview 0.3 NNW 1.19 in 0700 AM 11/12 35.53N/82.41W Asheville 1.12 in 0908 AM 11/12 35.61N/82.54W Asheville 4.1 ESE 1.10 in 0800 AM 11/12 35.56N/82.48W Black Mountain 1.10 in 0900 AM 11/12 35.65N/82.33W Asheville 4.2 ESE 1.08 in 0700 AM 11/12 35.55N/82.48W Asheville 2.9 N 1.01 in 0700 AM 11/12 35.62N/82.55W 2.8 N Swannanoa 1.00 in 0845 AM 11/12 35.64N/82.40W ...Burke County... 1 SE Jonas Ridge 6.08 in 1211 PM 11/11 35.96N/81.88W Jonas Ridge 1.4 S 3.15 in 0700 AM 11/12 35.95N/81.89W Jonas Ridge 1.89 in 0901 AM 11/12 35.97N/81.89W Morganton 3.0 SSE 1.87 in 0700 AM 11/12 35.70N/81.67W Valdese 3.3 SSW 1.69 in 0700 AM 11/12 35.70N/81.58W Salem FD 1.46 in 0900 AM 11/12 35.70N/81.70W Morganton 1.7 WNW 1.32 in 0700 AM 11/12 35.75N/81.73W West End FD 1.30 in 0900 AM 11/12 35.69N/81.84W Connelly Springs 1.21 in 0900 AM 11/12 35.60N/81.60W North Cove Pinnacle 1.12 in 0816 AM 11/12 35.82N/81.94W Walker Top 1.04 in 0800 AM 11/12 35.64N/81.72W Enola FD 1.04 in 0901 AM 11/12 35.66N/81.65W Bridgewater Hydro 1.02 in 0800 AM 11/12 35.74N/81.84W ...Caldwell County... Mortimer 2.93 in 0900 AM 11/12 36.00N/81.75W Lenoir 5.9 NNW 1.85 in 0700 AM 11/12 35.98N/81.58W 3.1 S Gamewell (RR) (RR) 1.80 in 0600 AM 11/12 35.82N/81.61W Patterson 1.49 in 0845 AM 11/12 35.99N/81.56W Lenoir 1.30 in 0800 AM 11/12 35.91N/81.53W Rhodhiss 0.5 NNE 1.13 in 0700 AM 11/12 35.78N/81.43W 5.8 NE Granite Falls (RR) 1.08 in 0400 AM 11/12 35.87N/81.37W ...Cleveland County... Shelby 0.9 WSW 1.03 in 0700 AM 11/12 35.28N/81.56W Boiling Springs 1.01 in 0200 AM 11/12 35.25N/81.67W Shelby 1.9 E 1.01 in 0800 AM 11/12 35.29N/81.51W ...Haywood County... 5.0 W Luck 1.88 in 1100 PM 11/11 35.75N/82.95W Pin Oak Gap 1.45 in 0900 AM 11/12 35.63N/83.17W ...Henderson County... Bat Cave 3.44 in 0900 AM 11/12 35.45N/82.29W Fletcher 3.22 in 0910 AM 11/12 35.44N/82.46W Hendersonville 6.1 SSW 2.52 in 0700 AM 11/12 35.24N/82.50W Lake Lure 6.0 WNW 2.17 in 0800 AM 11/12 35.48N/82.30W Hendersonville 3.3 SW 2.10 in 0700 AM 11/12 35.29N/82.50W Bearwallow Mtn 2.08 in 0800 AM 11/12 35.46N/82.36W East Flat Rock 0.5 NNE 1.98 in 0800 AM 11/12 35.29N/82.41W Hendersonville 1.93 in 0908 AM 11/12 35.24N/82.56W Gerton 0.4 SW 1.92 in 0800 AM 11/12 35.48N/82.35W NC MTN. BACKLUND ASHEVILLE 1 1.92 in 0900 AM 11/12 35.42N/82.56W Hendersonville 1.0 SSW 1.91 in 0600 AM 11/12 35.31N/82.47W NC MTN. BACKLUND ASHEVILLE 1 1.82 in 0903 AM 11/12 35.42N/82.56W Laurel Park 1.5 W 1.73 in 0800 AM 11/12 35.31N/82.53W Hendersonville 2.4 SSE 1.72 in 0700 AM 11/12 35.29N/82.44W Flat Rock 1.0 NE 1.69 in 0700 AM 11/12 35.28N/82.43W Hendersonville 2.6 SSW 1.65 in 0700 AM 11/12 35.29N/82.48W Hendersonville 4.4 NW 1.60 in 0700 AM 11/12 35.36N/82.53W Hendersonville 3.4 NW 1.60 in 0700 AM 11/12 35.36N/82.50W Mills River (RR) (RR) (RR 1.60 in 0700 AM 11/12 35.39N/82.56W Guion Farm 1.59 in 0710 AM 11/12 35.21N/82.59W Dana 1.59 in 0900 AM 11/12 35.33N/82.38W Saluda 1.57 in 0900 AM 11/12 35.20N/82.36W Flat Rock 1.47 in 0903 AM 11/12 35.27N/82.45W Mountain Home 0.9 WNW 1.26 in 0700 AM 11/12 35.38N/82.52W Mills River 1.1 N 1.21 in 0500 AM 11/12 35.40N/82.56W 1.1 SE Hendersonville (IFLOW 1.21 in 0845 AM 11/12 35.31N/82.44W Fletcher 1.2 WSW 1.19 in 0600 AM 11/12 35.43N/82.52W Etowah 1.1 WNW 1.13 in 0700 AM 11/12 35.32N/82.61W ...Iredell County... Mooresville 1.09 in 0910 AM 11/12 35.52N/80.77W ...Jackson County... Thorpe Dam 2.92 in 0100 AM 11/12 35.20N/83.15W 4.4 N Wolf Mountain (RR) ( 2.48 in 1200 AM 11/12 35.28N/83.00W Sapphire 4.4 NW 1.98 in 0700 AM 11/12 35.15N/83.06W 2.6 E Wolf Mountain 1.60 in 1100 PM 11/11 35.23N/82.94W Tuckasegee 3.7 ESE 1.56 in 0700 AM 11/12 35.26N/83.06W 1.8 SE Tuckasegee 1.52 in 0800 AM 11/12 35.25N/83.10W 0.6 S Sylva 1.36 in 0700 AM 11/12 35.37N/83.22W 3.1 SE Gay 1.12 in 0800 AM 11/12 35.25N/83.25W ...Lincoln County... Vale 4.2 W 1.02 in 0745 AM 11/12 35.54N/81.47W ...Macon County... Highlands 1.60 in 0805 AM 11/12 35.09N/83.22W 1.6 NW Highlands 1.46 in 0845 AM 11/12 35.07N/83.22W Highlands 1.40 in 0900 AM 11/12 35.09N/83.18W 3 S Highlands 1.35 in 0910 AM 11/12 35.01N/83.20W Otto 1.29 in 0700 AM 11/12 35.06N/83.39W ...Madison County... Hot Springs 1.71 in 0600 AM 11/12 35.89N/82.82W 3 SE Spring Creek 1.70 in 0700 AM 11/12 35.77N/82.81W 5.3 NE Whiterock (RR) (RR) 1.60 in 0800 AM 11/12 36.01N/82.64W Leicester 6.5 WNW 1.27 in 0700 AM 11/12 35.70N/82.80W Marshall 13.6 NNW 1.22 in 0800 AM 11/12 35.98N/82.77W Marshall 13.4 N 1.10 in 0800 AM 11/12 35.99N/82.69W 15 NNE Marshall 1.05 in 0700 AM 11/12 36.01N/82.62W ...McDowell County... 1 W Old Fort 5.82 in 1206 PM 11/11 35.63N/82.19W Old Fort 3 W 3.11 in 0610 AM 11/12 35.67N/82.12W Pleasant Gardens 0.8 WSW 2.20 in 0800 AM 11/12 35.69N/82.07W Old Fort 4.9 SW 2.11 in 0726 AM 11/12 35.58N/82.23W Old Fort 3.6 NW 2.02 in 0800 AM 11/12 35.68N/82.21W Pleasant Gardens FD 1.69 in 0905 AM 11/12 35.69N/82.07W 3 WSW West Marion 1.48 in 0900 AM 11/12 35.64N/82.06W Crooked Creek FD 1.39 in 0900 AM 11/12 35.57N/82.19W 3.7 W Marion 1.38 in 0845 AM 11/12 35.69N/82.07W 3 S Ridgecrest 1.32 in 0909 AM 11/12 35.59N/82.27W Ashford-North Cove FD 1.16 in 0905 AM 11/12 35.86N/81.96W 4 SW Glenwood 1.15 in 0905 AM 11/12 35.59N/82.04W Woodlawn-Sevier FD 1.00 in 0905 AM 11/12 35.79N/82.04W ...Mitchell County... Little Switzerland 1.0 W 3.93 in 0800 AM 11/12 35.85N/82.11W 1 SE Buladean 2.36 in 0700 AM 11/12 36.09N/82.17W Buladean 1.3 ESE 1.85 in 0800 AM 11/12 36.10N/82.17W Spruce Pine 1.5 SSW 1.83 in 0700 AM 11/12 35.90N/82.08W Spruce Pine 3.7 ESE 1.60 in 0700 AM 11/12 35.89N/82.01W Spruce Pine 1.13 in 0900 AM 11/12 35.89N/82.07W ...Polk County... 0.8 W Tryon 1.85 in 0702 AM 11/12 35.21N/82.25W Saluda 0.5 N 1.68 in 0700 AM 11/12 35.25N/82.35W Tryon 2.8 E 1.26 in 0700 AM 11/12 35.20N/82.19W Tryon 3.5 ENE 1.24 in 0630 AM 11/12 35.22N/82.18W Tryon 1.10 in 0905 AM 11/12 35.21N/82.24W Columbus 1.7 SSE 1.00 in 0800 AM 11/12 35.22N/82.19W ...Rutherford County... 3.1 S Bat Cave (RR) (RR) 2.08 in 0900 AM 11/12 35.41N/82.27W Union Mills 5.2 WNW 1.60 in 0637 AM 11/12 35.51N/82.05W Bostic 1.9 ENE 1.39 in 0700 AM 11/12 35.37N/81.80W Lake Lure 1.32 in 0905 AM 11/12 35.42N/82.15W 3.9 SW Rutherfordton 1.05 in 0700 AM 11/12 35.31N/81.99W Ellenboro 3.6 N 1.00 in 0700 AM 11/12 35.38N/81.77W ...Swain County... Wesser 1.7 SE 1.24 in 0400 AM 11/12 35.32N/83.56W ...Transylvania County... Sapphire 4.6 SW 3.17 in 0800 AM 11/12 35.06N/83.01W 1.6 E Lake Toxaway 3.16 in 1100 PM 11/11 35.12N/82.91W 3.2 NW Cedar Mountain 3.07 in 0100 AM 11/12 35.18N/82.68W Brevard 10.2 SSW 2.74 in 0800 AM 11/12 35.09N/82.77W Brevard 6.7 S 2.28 in 0700 AM 11/12 35.14N/82.74W Davidson River 2.24 in 0835 AM 11/12 35.35N/82.78W 2.6 SW Lake Toxaway 2.23 in 0830 AM 11/12 35.10N/82.95W 1 WNW Lake Toxaway 1.67 in 0910 AM 11/12 35.14N/82.95W 2.7 SE Cruso 1.60 in 0830 AM 11/12 35.39N/82.77W Brevard 0.7 SE 1.53 in 0730 AM 11/12 35.23N/82.72W Brevard 5.4 E 1.46 in 0800 AM 11/12 35.23N/82.64W Brevard 1.2 NNW 1.37 in 0700 AM 11/12 35.26N/82.74W Brevard 0.9 NNW 1.30 in 0800 AM 11/12 35.25N/82.74W Cedar Mountain 1.26 in 0905 AM 11/12 35.15N/82.65W Brevard 1.22 in 0908 AM 11/12 35.19N/82.72W Brevard 1.02 in 0900 AM 11/12 35.23N/82.81W ...Yancey County... 4 NNW Mount Mitchell State P 8.39 in 1202 PM 11/11 35.82N/82.28W 2 SSE Celo 6.00 in 1155 AM 11/11 35.83N/82.18W Blue Rock 5.43 in 1000 PM 11/11 35.89N/82.18W Celo 2 S 3.36 in 0700 AM 11/12 35.83N/82.18W Burnsville 6.4 S 2.45 in 0700 AM 11/12 35.83N/82.28W Busick 2.21 in 0905 AM 11/12 35.74N/82.22W Celo 1.79 in 0900 AM 11/12 35.86N/82.19W Burnsville 1.53 in 0905 AM 11/12 35.95N/82.46W Burnsville 4.6 N 1.48 in 0700 AM 11/12 35.98N/82.29W Mount Mitchell SP 1.47 in 0815 AM 11/12 35.76N/82.27W 5 NW Mount Mitchell State Pa 1.39 in 0800 AM 11/12 35.83N/82.33W Mars Hill 11.1 NNE 1.37 in 0800 AM 11/12 35.98N/82.49W 5 SSW Burnsville 1.31 in 0800 AM 11/12 35.84N/82.34W Burnsville 1.05 in 0905 AM 11/12 35.91N/82.19W